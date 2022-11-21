لاعبو إنجلترا يتلاعبون بإيران ويمزقون شباكها

فازت إنجلترا 6-2 على إيران في بداية قوية لمشوارها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر بالمجموعة الثانية يوم الاثنين.
وحققت المنتخب الإنجليزي الانتصار الكبير بفضل أهداف جود بلينغهام وثنائية بوكايو ساكا، بواقع هدف في كل شوط، ورحيم سترلينغ والبديلين ماركوس راشفورد وجاك جريليش. وأحرز مهدي طارمي هدفي إيران خلال الشوط الثاني.
واقتربت إنجلترا من التقدم بهدف مبكر بعدما ارتدت ضربة رأس من هاري ماغواير من العارضة، قبل أن يستغل بلينغهام (19 عاما) تمريرة عرضية من لوك شو ويهز الشباك بضربة رأس متقنة في الدقيقة 35.
وبعد ثماني دقائق، ارتقى ماغواير عاليا لركلة ركنية ومرر إلى ساكا ليضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية.
وقابل سترلينغ تمريرة عرضية من الجانب الأيمن من القائد هاري كين ليسجل الهدف الثالث من مدى قريب قبل الاستراحة مباشرة.
وأصبحت النتيجة 4-صفر بواسطة ساكا في الدقيقة 62.
وقلص طارمي مهاجم إيران الفارق لبلاده بعد ثلاث دقائق، لكن البديل راشفورد سجل الهدف الخامس لإنجلترا بعد مشاركته مباشرة، ثم اختتم غريليش أهداف بلاده في الدقيقة 90.
وفي الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع، سجل طارمي الهدف الثاني لإيران من ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.
وتضم المجموعة الثانية أيضا الولايات المتحدة وويلز.
وفي الجولة المقبلة تلعب إنجلترا مع الولايات المتحدة وتتنافس إيران مع ويلز يوم الجمعة.
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