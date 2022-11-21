لاعبو إيران يمتنعون عن أداء النشيد الوطني

وضع القراءة
100% حجم الخط
قرر لاعبو منتخب إيران عدم ترديد النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام إنجلترا يوم الاثنين، في إشارة دعم واضحة للاحتجاجات في بلادهم.
وصمت كل عناصر التشكيلة الأساسية لإيران المكونة من 11 لاعبا أثناء عزف النشيد الوطني في استاد خليفة الدولي.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
القادري: منتخب تونس ليس جديداً على كأس العالمأثنى جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم على حفل الافتتاح والجوانب التنظيمية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، مبديا ثقته ... رياضة عربية
-
مدرب الدنمارك: سنخوض مواجهة صعبة أمام تونسأكد كاسبر هيولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي لكرة القدم أنه يكن احتراما كبيرا للمنتخب التونسي وكرة القدم التونسية، ويتوقع مباراة صعبة أمام "نسور ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية