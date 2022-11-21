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لاعبو إيران خلال النشيد الوطني

لاعبو إيران يمتنعون عن أداء النشيد الوطني

الدوحة - رويترز
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قرر لاعبو منتخب إيران عدم ترديد النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام إنجلترا يوم الاثنين، في إشارة دعم واضحة للاحتجاجات في بلادهم.

وصمت كل عناصر التشكيلة الأساسية لإيران المكونة من 11 لاعبا أثناء عزف النشيد الوطني في استاد خليفة الدولي.

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