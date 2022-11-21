مدرب الدنمارك: سنخوض مواجهة صعبة أمام تونس

أكد كاسبر هيولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي لكرة القدم أنه يكن احتراما كبيرا للمنتخب التونسي وكرة القدم التونسية، ويتوقع مباراة صعبة أمام "نسور قرطاج" عندما يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء.

ويلتقي المنتخب الدنماركي نظيره التونسي الثلاثاء على ملعب استاد "المدينة التعليمية" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

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وقال هيولماند في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين للحديث عن المباراة :نحن سعداء للغاية بالتواجد هنا ومتشوقون للغاية أن نبدأ المباراة، وبطبيعة الحال نحن سعداء للغاية بفرصة التواجد هنا في كأس العالم وتمثيل البلد بأكمله والأندية وكرة القدم الدنماركية.

وأضاف :نحن سعداء للغاية بالوصول إلى هذه المرحلة، نشكر الجمهور الدنماركي، نعرف أن أغلبكم في بيوتكم، ومن يتواجدون منكم هنا، نشكرهم على الحضور هنا لدعم المنتخب ونشكر الجمهور في بلدنا، نحن سعداء للغاية ونأمل أن نمضي قدما في هذه البطولة.

وتابع :سنخوض المباراة الأولى أمام المنتخب التونسي، أكن احتراما كبيرا للمنتخب التونسي وكرة القدم التونسية ونعرف لاعبي المنتخب التونسي جيدا وتابعناهم في الفترة الأخيرة. نعرف الجودة التي يتمتع بها الجمهور التونسي ونحن متحمسون للغاية لخوض مباراة الثلاثاء وندرك تماما أنه سيكون هناك العديد من الجماهير التونسية في الاستاد ونأمل أن نكون الفريق الأفضل على أرضية الملعب.