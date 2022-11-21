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موسيالا
موسيالا نجم منتخب ألمانيا

موسيالا: المقارنة مع ميسي شرف لي

الدوحة - د ب أ
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شدد المدافع نيكلاس شوله ولاعب خط الوسط جمال موسيالا على الطموح الكبير للمنتخب الألماني في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقال نجم بايرن ميونخ الشاب موسيالا في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: لدينا الجودة للذهاب بعيدا. كلنا ندخل البطولة وفي عقولنا أن بإمكاننا الفوز باللقب.

واستعاد شوله الكارثة التي تعرض لها المنتخب الألماني في مونديال روسيا 2018، عندما ودع المنتخب البطولة من دور المجموعات، وشدد على أن لديهم الكثير لتعويضه، مشيرا إلى أن احتمالية فوز ألمانيا بلقب خامس هو حافز كبير لهم.

وقال شوله: لدينا الفرصة لتحقيق شيء لا يمكن لكل لاعب كرة قدم تحقيقه.

وتحدث موسيالا، الذي أصبح لاعبا أساسيا مع المنتخب الألماني وهو يبلغ 19 عاما فقط، عن مقارنته بليونيل ميسي نجم الأرجنتين.

وقال : أعتقد أن المقارنة بميسي شرف دائما. ولكن ميسي لعب في أعلى المستويات طوال حياته. أنا أركز على نفسي، ما يمكنني فعله بشكل أفضل كجمال.

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