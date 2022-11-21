ميليتاو: بنزيمة غاب عن ريال مدريد من أجل المونديال

ظن لاعبو ريال مدريد بما فيهم البرازيلي، إيدر ميليتاو، أن زميلهم كريم بنزيمة سليم حين انضم لتشكيلة فرنسا في كأس العالم، لكن المهاجم البالغ عمره 34 عاما غادر البطولة بعد إصابته في المران يوم السبت.



وردا على سؤال حول حالة بنزيمة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن غاب عن تسع مباريات من آخر 15 مباراة لريال مدريد بسبب ما وصفه النادي الإسباني "بإجهاد في الفخذ"، قال ميليتاو إن اللاعب الفرنسي كان يكافح من أجل التعافي من الإصابة في الوقت المناسب لكأس العالم.



وقال ميليتاو للصحافيين قبل اللعب ضد صربيا يوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم عن بنزيمة: كان يتشبث بعدم اللعب قدر استطاعته مع النادي لأنه شعر بعدم الارتياح، لكن حين انضم لتشكيلة فرنسا اعتقدنا أن كل شيء على ما يرام.



وأضاف: لم أتحدث إليه، لكن فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد فعل ذلك، وشعر بنزيمة بعدم الارتياح مرة أخرى، أتمنى له الأفضل وأن يتعافى سريعا.



واضطر بنزيمة، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لمغادرة مران فرنسا حاملة لقب كأس العالم، يوم السبت.



ولن يكون بنزيمة هو الغائب الوحيد عن فرنسا في كأس العالم، إذ ستفتقد ثنائي الوسط بول بوجبا ونجولو كانتي، بجانب كريستوفر نكونكو الذي خرج من التشكيلة بعدما أصيب أيضا في المران.



وقرر ديدييه ديشان مدرب فرنسا، عدم ضم بديل لبنزيمة في تشكيلة المنتخب، والمشاركة في كأس العالم بوجود 25 لاعبا فقط.

مادة اعلانية