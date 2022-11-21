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ميسي
صورة نشرها برنامج "سبورت سنتر" الأرجنتين يوم الاثنين

"كاحل" ميسي يثير الشكوك قبل مباراة السعودية

العربية.نت
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أثار كاحل ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين الشكوك حول مشاركته أمام السعودية في أولى مباريات المنتخبين بكأس العالم 2022 يوم الثلاثاء.

وتلتقي الأرجنتين بالسعودية يوم الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022، بينما يلتقي منتخب المكسيك مع نظيره البولندي في ذات اليوم.

وتدريب ميسي يوم الاثنين مع منتخب بلاده، لكن كاحله بدا متورماً بشكل غريب، ما أثار الشكوك حول مشاركة أفضل لاعب في العالم 7 مرات بالمباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده.

وتعرض ميسي إلى إصابة الشهر الماضي إبان مشاركته مع فريقه باريس سان جيرمان، لكنه ظهر بشكل طبيعي خلال فوز منتخب بلاده على الإمارات الأسبوع الماضي تحضيراً للمونديال.

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