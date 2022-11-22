الأرجنتين تمنع أغويرو من دخول معسكر المنتخب

انتقد سيرجيو أغويرو المهاجم الأرجنتيني السابق اتحاد الكرة المحلي في بلاده بعد منعه من دخول معسكر الفريق قبل المباراة الافتتاحية ضد السعودية في كأس العالم لكرة القدم.



وخسرت الأرجنتين 2-1 أمام السعودية يوم الثلاثاء في افتتاح المجموعة الثالثة في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم.



وأراد أغويرو الذي سجل 41 هدفا دوليا في 101 مباراة مع الأرجنتين، وشارك في ثلاث نسخ لكأس العالم أن يقابل زملاءه السابقين.



وقال أغويرو في بث مباشر عبر "يوتيوب" من قطر: لم أشاهد فريق الأرجنتين حتى الآن، لنرى ما سيحدث، لأن كل شيء كان غريبا. من المفترض أن يكون لديك بطاقة دخول للمعسكر ويبدو الأمر غريبا لأنه يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أيام لترتيب المقابلة.



وأضاف: إذا كانوا لا يريدونني، فلا بأس، لكن عليهم قولها في وجهي. لم أؤذِ أي شخص، وتصرفت دائما بشكل جيد. ربما هناك أشخاص من داخل الاتحاد الأرجنتيني لا يعجبهم شيئا ما قلته، لكني لا أتذكره.



وتابع: سألت عن سبب منعي وقالوا لي إن القرار يأتي من الأعلى، لكنني أرى أنه تم السماح لأشخاص آخرين بالدخول. لقد كنت مع المنتخب من قبل، وهم المسؤولون يرتبون أوراق الاعتماد سريعا.

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