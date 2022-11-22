اليابان تسعى إلى مباغتة "الدائن التاريخي"

اعترف هاجيمي مورياسو مدرب اليابان بالديون التاريخية لكرة القدم لبلاده نحو ألمانيا لكنه قال إن فريقه لن يكون أقل عزما على التغلب على بطل العالم أربع مرات في كأس العالم لكرة القدم الأربعاء.

ويُعرف الألماني ديتمار كرامر بأنه الأب الروحي لكرة القدم اليابانية الحديثة بعد عمله في البلاد في ستينات القرن الماضي، وانتقل لاعبون مثل لوكاس بودولسكي وبيير ليتبارسكي للعب في اليابان منذ ذلك الحين.

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وقال مورياسو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: نحن ممتنون جدا للألمان فهم قدوة لنا. ما زلنا نتطور بالطبع، وفي الوقت نفسه قمنا بدمج الصفات الجيدة من اليابان في أسلوب لعبنا، لذلك لدينا نوع من المشاعر المتضاربة بشأن مواجهة ألمانيا ولكن بغض النظر عن منافسنا، سنقدم أفضل أداء ممكن على الإطلاق.

وانعكس تبادل اللاعبين بين اليابان وألمانيا في السنوات الأخيرة، إذ أن القائد مايا يوشيدا واحد بين سبعة لاعبين في تشكيلة المنتخب الآسيوي يلعبون في أندية ألمانية.

وقال مدافع شالكه: لاعبو الدوري الألماني يتبادلون المعلومات مع بقية الفريق. الشيء الأكثر أهمية هو الدفاع بشكل جيد. قد لا تكون لدينا فرصة كبيرة للهجوم ولكن يجب أن تكون لدينا فرص في الهجمات المرتدة. نعتقد أن لدينا فرصة.



وتضم المجموعة الخامسة أيضا إسبانيا بطلة 2010 بالإضافة إلى كوستاريكا، ما يمنح اليابان أصعب قرعة في الدور الأول في رحلتها السابعة على التوالي في نهائيات كأس العالم.

وقال مورياسو إن ذلك لم يغير طموحهم في تجاوز دور الستة عشر للمرة الأولى في كأس العالم.

وقال: نهدف إلى الفوز، لكن من المهم أن نلعب بأفضل ما لدينا وإلا سيكون الأمر صعبا. نريد أن نتأهل إلى دور الستة عشر وربما أبعد من ذلك وهذا من شأنه أن يصنع التاريخ. هذا هو هدفنا.