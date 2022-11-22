بيل ينقذ ويلز من الهزيمة أمام أميركا

أنقذ مهاجم لوس أنجليس إف سي الأميركي غاريث بيل منتخب بلاده ويلز من الخسارة أمام الولايات المتحدة بإدراكه التعادل 1-1 الإثنين على استاد أحمد بن علي في الريان، في ختام منافسات المجموعة الثانية ضمن مونديال قطر في كرة القدم.
وكانت ويلز في طريقها إلى تكليل عودتها إلى النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1958 عندما بلغت ربع النهائي في باكورة مشاركاتها في العرس العالمي، بخسارة بعدما تقدمت الولايات المتحدة عبر مهاجم ليل الفرنسي تيموثي وياه، نجل جورج الرئيس الليبيري الحالي ونجم باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي سابقا، في الدقيقة 36. لكن النجم السابق لريال مدريد الإسباني بايل أدرك التعادل في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.
وكانت إنجلترا سحقت إيران 6-2 الإثنين أيضا، فتصدرت المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن الولايات المتحدة منافستها في الجولة الثانية الجمعة، وويلز التي تلاقي إيران في اليوم عينه.
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