رافينيا: جهزنا 10 رقصات مختلفة

كشف المهاجم الدولي البرازيلي رافينيا يوم الاثنين في مؤتمر صحافي أن أبطال العالم 5 مرات حضّروا رقصات احتفالية لكل هدف يسجلونه في مغامرتهم في مونديال قطر لكرة القدم.

وأوضح مهاجم برشلونة الإسباني "في الحقيقة، لدينا حتى الآن رقصات (احتفالية) لعشرة أهداف. لدينا ربما 10 رقصات محضّرة لكل مباراة. واحدة للهدف الأول، أخرى للثاني وواحدة للثالث... إذ سجلنا أكثر من 10 أهداف، سيكون علينا أن نكون خلاقين".

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وجلب تيتي مدرّب "راقصي السامبا" الذين يخوضون غمار منافسات المجموعة السابعة إلى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون، تشكيلة تضم ترسانة هجومية مكوّنة من تسعة لاعبين بين أجنحة ورؤوس حربة في مسعاه للفوز بالنجمة السادسة واللقب الأول منذ عقدين.

وكان فينيسيوس جونيور مواطن رافينيا، أثار جدلاً في وقت سابق من هذا الموسم بسبب رقصاته بعد أهدافه مع فريقه ريال مدريد الإسباني، ما أثار حملة من الانتقادات طالته مع زميله رودريغو وتحديداً قبل "دربي" العاصمة أمام أتلتيكو في المرحلة السادسة من منافسات الدوري الإسباني (فاز ريال 2-1).

غير أن هذه الانتقادات لم تحدّ من عزيمة فينيسيوس أو مواطنه إذ قررا الاستمرار في الرقص، ووعدا بتقديم المزيد من فواصل الرقص مع المنتخب الوطني في العرس الكروي العالمي.

كما حصل مهاجم مدريد على دعم العديد من الأسماء الكبيرة في عالم الكرة المستديرة، من بينهم رافينيا ونيمار، فيما أطلق عدة متابعين شعار "ارقص فينيسيوس!" دعماً للأخير.

في المقابل، أمل مهاجم توتنهام الإنجليزي ريشارليسون أن "تأتي الأهداف بشكل طبيعي" بالنسبة له وزملائه، مضيفاً "عندما ترتدي القميص الرقم 9 مع المنتخب البرازيلي الوطني، كل ما تريد فعله هو تسجيل الأهداف بوجود زملاء من هذا النوع، أنا متأكد من أن الأهداف ستأتي".