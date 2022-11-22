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يونايتد تعاقد مع رونالدو في صيف 2021 قادماً من يوفنتوس

رسمياً.. يونايتد يعلن فسخ عقد نجمه رونالدو بالتراضي

مانشستر - رويترز
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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن المهاجم كريستيانو رونالدو سيغادر الفريق فوراً في نهاية مريرة لفترته الثانية في ملعب أولد ترافورد بعد أن قال إنه شعر بالخيانة من قبل النادي.

وقال يونايتد في بيان: "سيغادر كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد فورا بالتراضي. يتوجه النادي بالشكر لرونالدو على مساهمته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

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