ساني يغيب عن أولى مباريات ألمانيا في كأس العالم

يغيب الدولي لوروا ساني عن منتخب ألمانيا في استحقاقه الأول في مونديال قطر بمواجهة اليابان يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

ولم يشارك لاعب بايرن ميونخ الحالي ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق في تدريبات "دي مانشافت" يوم الثلاثاء على ملعب الشمال.

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وأفاد الاتحاد المحلي للعبة عبر موقعه على تويتر أن ساني يعاني من مشاكل في ركبته، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في حين سيضطر المدرب الوطني هانزي فليك للاستغناء عن خدماته في المواجهة الأولى.

والتحق ساني بالمنتخب الوطني وهو في قمة مستواه حيث سجل 10 أهداف في 19 مباراة في مختلف المسابقات مع فريقه البافاري، إضافة إلى ست تمريرات حاسمة.