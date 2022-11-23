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لوكاس هيرنانديز أصيب خلال مباراة فرنسا وأستراليا

إصابة لوكاس تصدم بايرن ميونخ

ميونخ - د ب أ
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أعرب نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء عن صدمته من إصابة مدافعه الفرنسي لوكاس هيرنانديز بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر، مبديا دعمه الكامل للاعب.

وتعرض هيرنانديز لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى بعد مضي تسع دقائق من بداية المباراة الافتتاحية لفرنسا في المونديال، والتي فازت خلالها على أستراليا 4 -1 مساء الثلاثاء.

ومن المتوقع غياب هيرنانديز لعدة أشهر، وقد يمتد غيابه حتى نهاية الموسم.

وأوضح حسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية بالنادي البافاري في بيان: بالتأكيد شعرنا جميعا بالصدمة والأسف الشديد لسماع ذلك.

وأضاف: لكن لوكاس مقاتل وسيسجل عودة قوية، سيغادر الدوحة الآن قريبا جدا وسيأتي إلينا ثم يخضع للجراحة ويبدأ عملية التأهيل في ميونخ، حيث سيحصل على كل الدعم اللازم.

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