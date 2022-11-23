اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البابا فرانسيس فرنسيس pope francis
البابا فرنسيس يعاني من مشكلة في الركبة

الفاتيكان يستعين بأطباء أتلتيكو مدريد لعلاج البابا

الفاتيكان - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استدعى الفاتيكان رئيس الخدمات الطبية في نادي أتلتيكو مدريد الاسباني لمساعدة البابا فرنسيس المولع بكرة القدم في معالجة مشكلة في ركبته حدّت من قدرته على المشي.

وقال خوسيه ماريا فيالون لإذاعة "كوبي" الإسبانية إنه كان ضمن مجموعة من المتخصصين الذين استدعتهم سفارة الفاتيكان في إسبانيا والأساقفة الإسبان لمقابلة البابا في الفاتيكان.

وأضاف فيالون أن البابا البالغ 85 عامًا يعاني من التهاب المفاصل الذي يسبب تورمًا في المفاصل ويحد من حركته.

ورأى صعوبات إضافية في علاج البابا لأن جدول أعماله المزدحم يصعّب القيام بعلاج طبيعي أو تمارين إعادة التأهيل بانتظام.

وولد البابا فرنسيس في بوينس آيرس، وهو مشجع مخلص لنادي سان لوريسو وكان يحب أن يلعب كحارس مرمى في شبابه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | 3700 موظف يقاضون تويتر: "لم نحصل على إنذار قبل أن يتم فصلنا" العربية 360 | 3700 موظف يقاضون تويتر: "لم نحصل على إنذار قبل أن يتم فصلنا"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط