الفاتيكان يستعين بأطباء أتلتيكو مدريد لعلاج البابا

استدعى الفاتيكان رئيس الخدمات الطبية في نادي أتلتيكو مدريد الاسباني لمساعدة البابا فرنسيس المولع بكرة القدم في معالجة مشكلة في ركبته حدّت من قدرته على المشي.

وقال خوسيه ماريا فيالون لإذاعة "كوبي" الإسبانية إنه كان ضمن مجموعة من المتخصصين الذين استدعتهم سفارة الفاتيكان في إسبانيا والأساقفة الإسبان لمقابلة البابا في الفاتيكان.

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وأضاف فيالون أن البابا البالغ 85 عامًا يعاني من التهاب المفاصل الذي يسبب تورمًا في المفاصل ويحد من حركته.

ورأى صعوبات إضافية في علاج البابا لأن جدول أعماله المزدحم يصعّب القيام بعلاج طبيعي أو تمارين إعادة التأهيل بانتظام.

وولد البابا فرنسيس في بوينس آيرس، وهو مشجع مخلص لنادي سان لوريسو وكان يحب أن يلعب كحارس مرمى في شبابه.