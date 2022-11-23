برشلونة يهدد منتخب أوروغواي بـ"فيفا"

هدد نادي برشلونة الإسباني، الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق بين الطرفين بخصوص المدافع رونالد أراوخو.
وتعرض أراوخو إلى إصابة في شهر سبتمبر الماضي خلال ودية أوروغواي وإيران وخضع بعدها لعملية جراحية قيل إنها ستبعده لمدة 3 أشهر، لكنه ظهر بشكل مفاجئ في قائمة المنتخب اللاتيني المشارك في كأس العالم الحالية.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" يوم الأربعاء إن برشلونة سيطلب من الاتحاد الأوروغوياني إيقاف عملية الضغط والمخاطرة بصحة مدافعه أراوخو، ويجب أن يتم الالتزام بالاتفاق المبرم بين الطرفين.
وواصلت الصحيفة: اتفق برشلونة مع الأوروغواي على أن يكون هناك اثنان من أخصائيي العلاج الطبيعي التابعين لنادي برشلونة، لكن ما يحدث هو أن الفريق الطبي التابع لمنتخب الأوروغواي هو من يتحكم في عملية تعافي اللاعب.
وختمت الصحيفة: برشلونة هدد منتخب أوروغواي باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب الضغط الذي يتم ممارسته على أراوخو والدفع به دون اكتمال تعافيه.
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