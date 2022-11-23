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سكالوني خلال المباراة خلف رينارد

بعد الهزيمة أمام السعودية.. سكالوني يعاقب لاعبي الأرجنتين

العربية. نت
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كشفت تقارير صحافية، يوم الأربعاء، أن ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، عاقب اللاعبين عقب خسارة "التانغو" أمام السعودية بهدفين لهدف، ضمن افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة بكأس العالم.

ووفقا لصحيفة "أولي الأرجنتينية"، أجرى المنتخب الذي يتواجد في المركز الأخير بمجموعته دون أي نقطة، حصة تدريبية صباح يوم الأربعاء، وسط درجة حرارة بلغت 30 درجة مئوية في الساعة الـ 11 بتوقيت الدوحة.

لقطة من تدريبات الأرجنتين صباح الأربعاء
لقطة من تدريبات الأرجنتين صباح الأربعاء

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: يبدو أنها عقوبة، عاد المنتخب إلى التدريبات بعد ظهوره السيئ في افتتاح مشواره بكأس العالم، بينما كانت رشاشات الماء تسقي أرضية الملعب، قام سكالوني بدورة تدريبية مكثفة تحت أشعة الشمس، كانت لحظة جنون، حيث شهدت الحصة تدريبات بدنية.

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراته الثانية، يوم السبت المقبل، أمام المكسيك.

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