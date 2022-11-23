ديمبلي: ما فعله منتخب السعودية يجعلنا نشعر بالخوف

أكد عثمان ديمبلي مهاجم المنتخب الفرنسي، يوم الأربعاء، أن خسارة ألمانيا أمام اليابان بعد يوم واحد من المفاجأة التي فجرتها السعودية أمام الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم تثبت أنه لا مجال للاستهانة أمام أي منافس بالبطولات الكبرى.

وعلى غرار ما فعلته السعودية يوم الثلاثاء، قلبت اليابان تأخرها بهدف لتفوز 2-1 على ألمانيا في ختام مثير للمباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة.

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وقال ديمبلي في مؤتمر صحافي بمعسكر فرنسا عندما علم بخسارة ألمانيا "حقا؟!".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 25 عاما أن الفرق الكبرى تحتاج لتقديم أفضل مستوياتها من البداية وحتى النهاية بغض النظر عن المنافس، بعدما قلبت فرنسا تأخرها بهدف للفوز 4-1 على أستراليا.

وتابع ديمبلي: لا يوجد فرق صغيرة في كرة القدم الحديثة، إذا تراجع مستواك، فأنت في ورطة. الآن يؤدي الكل عملا خططيا وفنيا كبيرا. رأينا الأداء الخططي الرائع الذي قدمته السعودية، رأينا نحن أيضا هذا بأنفسنا أمام الدنمارك.

وخسرت فرنسا مرتين متتاليتين أمام الدنمارك في دوري الأمم 2022 لذا فإن المنتخب حامل اللقب سيكون متحفزا عندما يلتقي الفريقان يوم السبت في ثاني جولات المجموعة الرابعة رغم تعادل الدنمرك سلبيا أمام تونس في الجولة الافتتاحية.