سون جاهز لمباراة الأوروغواي

أفاد المدرب البرتغالي لمنتخب كوريا الجنوبية باولو بينتو يوم الأربعاء، أن نجم توتنهام الإنجليزي هيونغ-مين سون قادر على المشاركة ضد الأوروغواي في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثامنة من مونديال قطر.

وخضع سون لعملية جراحية في وقت سابق من الشهر الحالي بعد تعرضه لكسور في محيط عينه اليسرى خلال مباراة لفريقه توتنهام في دوري أبطال أوروبا.

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ويتدرب ابن الثلاثين عاماً مع المنتخب بقناع على وجهه منذ وصوله الى قطر، وسط ترقب من الجمهور الكوري الجنوبي الذي كان يخشى غيابه عن المباراة الأولى المقرّرة الخميس على ملعب المدينة التعليمية ضد لويس سواريس ورفاقه في منتخب الأوروغواي بطل العالم مرتين.

وعشية اللقاء، قال بينتو في مؤتمر صحافي "بإمكان سون أن يلعب... لن تزعجه مسألة ارتداء قناع"، مشيراً الى أن سون تأقلم مع ذلك.

وشدّد "يجب الالتزام بالخطة التي وضعناها منذ وصولنا الى هنا. كما أن طريقتنا في إدراجه ضمن المجموعة تُظهر أنه بات طبيعياً (تأقلمه مع القناع)".

وتابع "سنرى غداً كيف سيكون الوضع. نأمل أن يشعر بأكبر قدر ممكن من الراحة"، مُحذِراً "لكنه يعلم ونحن نعلم أنه بعد هذه العملية، لا يمكن المخاطرة".

ومع تأكيده أن تصريحه لا يحمل أي "تعجرف"، اعتبر مدرب الأوروغواي دييغو ألونسو أن "لاعبيَّ هم الأفضل في العالم"، مشدداً على ضرورة عدم اختزال المنتخب الكوري الجنوبي بـ"سون وحده".

وأوضح "عندما أقول أن لاعبي الأوروغواي هم الأفضل في العالم، فأنا أقول ذلك لأنهم لاعبي فريقي. هذا ليس تعجرفاً، أبداً. إنها مشاعر تخالجني. لاعبيّ هم الأفضل، بالنسبة لي، أولادي هم الأفضل في العالم. ومع لاعبي فريقي الأمر سيان".

وكشف "هدفنا واضح جداً: المباراة الأولى. السلاح الأفضل لنا هو الشعور بالانتماء الى الكرة الأوروغويانية...".

وتطرق ألونسو الى المخضرمين لويس سواريز وإدينسون كافاني ومسألة انتقال الأول لفريق بداياته ناسيونال لفترة وجيزة من أجل تعزيز حظوظه بخوض النهائيات للمرة الرابعة، وانضمام الثاني لفالنسيا الإسباني بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث عجز عن فرض نفسه أساسياً.

ورأى أن أي "قرار اتخذاه في الأشهر الأخيرة، كان على علاقة بـ"سيليستي" (لقب المنتخب). هذا الأمر يجعلنا نشعر بالفخر، نحن، كطاقم فني، لكن أيضاً البلد بأكمله".

وبالنسبة للخصم الأول في النهائيات كوريا الجنوبية، حذّر ألونسو من أن "الأمر ليس مجرد سون"، فيما قال القائد المخضرم دييغو غودين "نحترمهم كثيراً. إنهم منتخب رائع، تنافسي للغاية، ديناميكي جداً مع أسلوب لعب مميز جداً ولاعبين يعرفون كيفية يضعضعون (الخصم)".

وحسم ألونسو مسألة مشاركة مدافعه رونالد أراوخو الذي خضع لعملية جراحية في 28 سبتمبر لعلاج تمزق في وتر الفخذ الأيمن، مؤكداً غيابه عن لقاء الخميس لأنه ما زال في مرحلة التعافي.