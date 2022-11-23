ضربة جديدة لمنتخب السنغال قبل مواجهة قطر

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن لاعب خط وسط المنتخب شيخو كوياتي يعاني من التهاب غير ظاهر في الفخذ الأيمن وسيكون غير متاح على الأرجح لمواجهة قطر، الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم 2022.

وأصيب لاعب نوتنغهام فورست الإنجليزي خلال الهزيمة أمام منتخب الطواحين صفر-2، وخرج على حمّالة خلال المباراة، ما أثار خشية من انسحاب نهائي للاعب، ليزيد من معاناة "أسود تيرانغا" التي خسرت خدمات أفضل لاعبيها ساديو ماني.

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ويمكن لباب غي، لاعب وسط مرسيليا الفرنسي الذي حلّ بدلاً من كوياتيه خلال المباراة، أن يعوّض مرة أخرى عن غيابه أمام قطر المضيفة.

ولفت الاتحاد السنغالي إلى أن لاعباً آخر أصيب خلال المباراة ضد هولندا، وهو عبدو ديالو لاعب لايبزيغ الألماني، لكنه يعاني فقط من تقلصات وسيستأنف التدريبات الأربعاء.