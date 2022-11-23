عائلة غليزر تعلن استعدادها لبيع مانشستر يونايتد

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أعلن مالكو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الثلاثاء أنهم مستعدون لبيع النادي الذي يكافح لاستعادة أمجاده.
وقال النادي في بيان: مجلس الإدارة سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو الصفقات الأخرى التي تشمل الشركة.
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وتملك عائلة غلايزر الاميركية النادي منذ العام 2005 لكن شاب عهدها تراجع مردود الفريق على أرض الملعب، لا سيما في السنوات التسع الأخيرة، واحتجاجات المشجعين المتكررة.
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