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مانشستر يونايتد جماهير
العائلة الأميركية تملك النادي منذ 2005

عائلة غليزر تعلن استعدادها لبيع مانشستر يونايتد

العربية.نت
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أعلن مالكو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الثلاثاء أنهم مستعدون لبيع النادي الذي يكافح لاستعادة أمجاده.

وقال النادي في بيان: مجلس الإدارة سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو الصفقات الأخرى التي تشمل الشركة.

وتملك عائلة غلايزر الاميركية النادي منذ العام 2005 لكن شاب عهدها تراجع مردود الفريق على أرض الملعب، لا سيما في السنوات التسع الأخيرة، واحتجاجات المشجعين المتكررة.

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