عائلة غليزر تعلن استعدادها لبيع مانشستر يونايتد

أعلن مالكو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الثلاثاء أنهم مستعدون لبيع النادي الذي يكافح لاستعادة أمجاده.

وقال النادي في بيان: مجلس الإدارة سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو الصفقات الأخرى التي تشمل الشركة.

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وتملك عائلة غلايزر الاميركية النادي منذ العام 2005 لكن شاب عهدها تراجع مردود الفريق على أرض الملعب، لا سيما في السنوات التسع الأخيرة، واحتجاجات المشجعين المتكررة.