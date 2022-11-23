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جيرو فرنسا أستراليا
جيرو أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا

فرنسا تبدأ الدفاع عن لقبها برباعية في مرمى أستراليا

الدوحة - د ب أ
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قلب المنتخب الفرنسي تأخره بهدف إلى فوز كبير 4 - 1 على نظيره الأسترالي يوم الثلاثاء في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه كبطل لكأس العالم لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالمسابقة.

وتقدم المنتخب الأسترالي في الدقيقة التاسعة عن طريق كريغ غودوين، قبل أن يدرك أدريان رابيو التعادل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 32 سجل أوليفيه جيرو الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 68، ويصنع الهدف الرابع لجيرو الذي سجل هدفه الثاني في الدقيقة 71، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 51 هدفاً بالتساوي مع تييري هنري.

وكانت مباريات المجموعة ذاتها، قد انطلقت في وقت سابق يوم الثلاثاء، حيث شهدت تعادلا سلبيا بين تونس والدنمارك.

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