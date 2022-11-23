فضيحة مونديالية.. حكم إفريقي يسمح بتواجد 12 لاعباً في الملعب

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شهدت مباراة فرنسا وأستراليا، يوم الثلاثاء، حالة نادرة في ملاعب كأس العالم، عندما سمح حكم اللقاء بتواجد 12 لاعباً في صفوف الفريق الممثل لقارة آسيا أمام بطل المونديال السابق.
في الدقيقة 73، بعد هدف فرنسا الرابع، طلبت إدارة أستراليا إجراء تبديلين من قبل الحكم الرابع، إذ شارك قرنق كول في مكان رايلي ماكغري، وكان من المفترض أن يدخل أوير مابيل بديلا لكريغ غودوين.
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لكن لم يخرج غودوين من أرضية الملعب، ودخل الثنائي إلى أرض الملعب، واستؤنف اللعب، وبعد ثلاث لمسات بعد مواصلة اللعب، لاحظ الحكم الرابع، أو المساعد، أن أستراليا كانت تلعب مع لاعب واحد أكثر من المسموح به، وأخبر حكم اللقاء بذلك.
وأوقف الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غومز المباراة، ليأمر غودوين بالذهاب إلى مقاعد البدلاء، وتم استئناف اللعب بعد ذلك.
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