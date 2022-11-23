فليك عقب خسارة اليابان: خاب أملي.. وأشعر بالانزعاج

أبدى هانزي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا، خيبة أمله بسبب خسارة فريقه المباغتة أمام اليابان يوم الأربعاء في مستهل مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وفرط منتخب ألمانيا بغرابة شديدة في انتصار سهل كان في متناوله، وافتتح مسيرته في مونديال قطر بخسارة موجعة 1 - 2 أمام منتخب اليابان ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمونديال.

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وقال فليك في تصريحات صحفية عقب المباراة: إنه أمر مخيب للآمال للغاية. نشعر بالانزعاج لخسارتنا المباراة، سنحت لنا العديد من الفرص السهلة. لكن يتعين علينا أن نتطلع إلى الأمام. لدينا فرصة للحصول على ست نقاط.

وتقدم منتخب ألمانيا، المتوج باللقب 4 مرات، بهدف عن طريق إيلكاي غندوغان في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض منتخب اليابان في الشوط الثاني خاصة مع التبديلات التي أجراها مدربه هاجيمي موريياسو في الشوط الثاني، ليحرز هدفين في غضون 8 دقائق عن طريق البديلين ريتسو دوان وتاكوما أسانو، اللذين يلعبان في بطولة الدوري الألماني في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب.



ويخوض المنتخب الألماني لقائه المقبل في المجموعة أمام نظيره الإسباني يوم الأحد القادم، قبل أن يختتم لقاءاته في مرحلة المجموعات، أمام منتخب كوستاريكا، في الأول من ديسمبر المقبل.