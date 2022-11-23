كوستيتش يواجه خطر الغياب عن مواجهة البرازيل

يواجه منتخب صربيا خطر فقدان جناحه فيليب كوستيتش خلال مباراة الفريق الافتتاحية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر أمام منتخب البرازيل يوم الخميس بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

وقال دراغان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "لدينا بالفعل 99% من التشكيلة. لكن ما يمكنني قوله هو أنه لا تزال هناك علامة استفهام كبيرة بشأن كوستيتش".

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واكتفى لاعب يوفنتوس الإيطالي بالركض فقط خلال تدريبات المنتخب الصربي منذ قدومه إلى قطر حتى الآن.

ويرى ستويكوفيتش أن المجموعة السابعة التي يتواجد بها المنتخب الصربي برفقة منتخبات البرازيل وسويسرا والكاميرون هي "الأصعب في كأس العالم. نحن الصرب لسنا سعداء بهذه القرعة".

وتحدث المدرب الصربي، 57 عامًا، والذي كان نجما سابقا في صفوف منتخب يوغوسلافيا في كأس العالم 1990 بإيطاليا، عن لقاء فريقه مع منتخب البرازيل.

وقال ستويكوفيتش "ستكون مباراة صعبة للغاية. لكن المباراة تبدأ بالتعادل السلبي. ولسنا خائفين من أي فريق في العالم، ولا حتى من البرازيل".