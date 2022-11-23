مدافع كرواتيا: صلاح يملك فرصة في المونديال

أبدى ديان لوفرين، مدافع منتخب كرواتيا، حزنه لغياب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني عن نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، معربا عن ثقته بتواجد صلاح في مونديال 2026.

وغاب نجم ليفربول الإنجليزي بعد فشل المنتخب المصري في التأهل إلى المونديال، بينما حرمت الإصابة ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ من التواجد في العرس العالمي مع منتخب بلاده السنغال.

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ويعد لوفرين صديقا مقربا لصلاح، إذ فازا سويا برفقة ساديو ماني بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يغادر الكرواتي إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي صيف 2020.

وخاض لوفرين مباراته الأولى، يوم الثلاثاء، عندما تعادلت كرواتيا سلبيا مع المغرب، وقال بعد اللقاء عن ماني وصلاح: إنهما نجمان كبيران، أعتقد أن كأس العالم في قطر يفتقد للاعبين كبار مثل صلاح وماني.

وأضاف: الشيء الجيد أن صلاح لا يزال بإمكانه الوصول إلى كأس العالم 2026، لأنه لا يزال صغيرا، بينما ماني لم يحالفه الحظ.