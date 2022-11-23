مدرب اليابان: تغيير أسلوب اللعب تسبب بالفوز التاريخي

أشاد هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان بانتصار فريقه التاريخي على منتخب ألمانيا في بداية مشوار المنتخبين بنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وقلب منتخب اليابان تأخره صفر - 1 في الشوط الأول من لقائه أمام منتخب ألمانيا بعدما أحرز هدفين في الشوط الثاني ليتغلب عليه 2 - 1 يوم الأربعاء في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمونديال، التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا وكوستاريكا.

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وساهمت تبديلات مورياسو في انتفاضة منتخب اليابان في الشوط الثاني بعدما أحرز البديلان ريتسو دوان وتاكوما أسانو اللذين يلعبان في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، هدفي المنتخب الآسيوي في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب.

وقال مورياسو عقب المباراة "كنا ندرك أنه يتعين علينا الدفاع بشكل أفضل. ولهذا غيرت أسلوب اللعب. عرف اللاعبون على الفور ما أقصده وما هو التصرف الأمثل في مواجهة الألمان".

وأعرب مورياسو عن تطلعه لمباراة الفريق المقبلة أمام كوستاريكا في الجولة الثانية للمجموعة، يوم الأحد القادم، حيث قال "لقد احتفلنا بهذا الانتصار العظيم، لكن يتعين علينا الاستعداد للمواجهة المقبلة".

من ناحيته صرح مايا يوشيدا لاعب منتخب اليابان بعد المباراة هذا هو جمال كرة القدم، هذه الأمور تحدث أحيانًا! نجحنا في اجتذاب الأضواء علينا الآن، حان وقت الرقص". ويعد هذا هو الانتصار الأول لمنتخب اليابان في تاريخ لقاءاته مع المنتخب الألماني.

وفي مباراته الـ22 التي يخوضها في كأس العالم، حقق منتخب اليابان، الذي يشارك في المونديال للمرة السابعة في تاريخه، انتصاره السادس في مسيرته بالبطولة، التي بدأت عام 1998، مقابل 5 تعادلات و11 خسارة.