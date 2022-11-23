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ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي بعد إهدار ركلة الجزاء

"فيفا" يحقق في هتافات المكسيكيين ضد ليفاندوفسكي

الدوحة - رويترز
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء، أنه بدأ في اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد المكسيكي عقب هتافات مشجعيه في مباراة بولندا التي انتهت دون أهداف يوم الثلاثاء، في كأس العالم بقطر.

ولم يذكر الفيفا تفاصيل الهتافات لكن تم سماع جماهير المكسيك أثناء توجيه إساءات للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أثناء تسديد ركلة الجزاء أنقذها الحارس جييرمو أوتشوا بالشوط الثاني.

وقال الفيفا في بيان: فتحت لجنة الانضباط في الفيفا إجراءات ضد الاتحاد المكسيكي بسبب هتافات المشجعين خلال مباراة المكسيك أمام بولندا في كأس العالم يوم 22 نوفمبر.

وكان الفيفا قد فتح أيضا إجراءات انضباطية ضد الإكوادور بسبب هتافات أخرى في افتتاح كأس العالم أمام قطر يوم الأحد.

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