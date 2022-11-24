السويسري إمبولو يرفض الاحتفال بهدفه أمام بلده الأصلي

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سجل المهاجم السويسري بريل إمبولو، المولود في ياوندي، هدفا أمام بلده الأصلي الكاميرون ورفض الاحتفال خلال مباراة في المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم يوم الخميس.
وبدا وكأن إمبولو يريد الاعتذار بعدما ركض نحوه باقي لاعبي سويسرا للاحتفال بهدف التقدم 1-صفر في بداية الشوط الثاني.
وتلقى إمبولو تمريرة من شيردان شاكيري من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة 48، ليمنح سويسرا التقدم بعدما كانت الكاميرون الطرف الأفضل قبل الاستراحة.
وولد إمبولو البالغ عمره "25 عاما" في ياوندي لكنه نشأ في بازل وسجل من أول تسديدة لسويسرا على المرمى.
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