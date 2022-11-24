إمبولو فخور بهز شباك وطنه الأصلي في كأس العالم

أكد بريل إمبولو مهاجم منتخب سويسرا عن شعوره بالفخر بعد تسجيل هدفه في مرمى وطنه الأصلي الكاميرون ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الأول في بطولة كأس العالم لكرة القدم يوم الخميس.

وتقمص إمبولو دور البطولة في المباراة، التي انتهت بفوز سويسرا 1 - صفر على الكاميرون، في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة السابعة في مرحلة المجموعات بالمونديال.

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وتابع لاعب موناكو الفرنسي تمريرة زميله شيردان شاكيري العرضية، ليسدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة في المرمى الكاميروني، رافضا الاحتفال بالهدف احتراما للبلد الذي ولد فيه.

وولد إمبولو (25 عاماً) في العاصمة الكاميرونية ياوندي، لكنه انتقل إلى سويسرا مع أسرته وحصل على الجنسية السويسرية بعد وقت قصير من بلوغه 18 عاما.



وقال إمبولو لمحطة "إس آر إف" السويسرية: إنني فخور للغاية. إنه حلم. الهدف الأول لي في كأس العالم جاء أمام منتخب الكاميرون. أنا فخور للغاية بنفسي ولعائلتي.

وأضاف بريل: مبروك لمنتخب سويسرا، وكل التوفيق لمنتخب الكاميرون وسنواصل الآن الاستعداد للمباراتين القادمتين في المجموعة.