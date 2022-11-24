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رونالدو
رونالدو سجل 8 أهداف في كأس العالم

رونالدو يصنع التاريخ.. أول من يسجل في 5 نسخ

العربية.نت
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تجاهل كريستيانو رونالدو قائد البرتغال انفصاله المرير عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليحقق رقما قياسيا آخر بعد أن أصبح أول لاعب يسجل في خمس بطولات لكأس العالم لكرة القدم، وذلك من ركلة جزاء يوم الخميس ليقود منتخب بلاده للانتصار 3-2 على غانا.

وسجل رونالدو، الذي بات لاعبا حرا بعد انتهاء فترته الثانية في أولد ترافورد فجأة يوم الثلاثاء الماضي، ركلة جزاء مشكوك فيها في الدقيقة 65 بعد التحام غير مؤذ مع محمد ساليسو لكن الحكم أشار إلى نقطة الجزاء مباشرة.

وأحرز رونالدو أول أهدافه المونديالية في شباك إيران يوم 17 يونيو 2006، وهز شباك كوريا الشمالية في النسخة اللاحقة، بينما سجل هدفاً في شباك غانا في مونديال 2014.

وسجل رونالدو "هاتريك" شهير في مرمى إسبانيا بكأس العالم 2018، وأحرز هدافه الرابع بتلك النسخة في مرمى المغرب.

ولعب رونالدو 18 مباراة في كأس العالم سجل خلالها 8 أهداف.

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