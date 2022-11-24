طبيب منتخب المغرب يوضح إصابة مزراوي

أكّد طبيب المنتخب المغربي لكرة القدم عبد الرزاق هيفتي يوم الخميس أن مدافع بايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي أصيب في جانبه الأيسر في المباراة الأولى لمنتخب "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022، ويجب الانتظار يومين على الأقل لتحديد مشاركته في المباراتين المقبلتين من عدمها.

وقال هيفتي في شريط فيديو على الموقع الرسمي للاتحاد المغربي للعبة "لدينا لاعبان مصابان عقب مباراة المغرب ضد كرواتيا" (صفر-صفر) يوم الأربعاء في الجولة الاولى من منافسات المجموعة السادسة.

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وأضاف "الإصابة الأولى تتعلق بنصير مزراوي في الجانب الأيسر، قمنا بفحوص ولا يمكننا الان معرفة ما اذا كان سيشارك في المباريات المقبلة أم لا". وتابع "ستكون فحوصات أخرى وغدا او بعد غد ستكون لدينا النتيجة النهائية".

وأوضح أن "الإصابة الثانية تتعلق بـ(مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف) حكيمي شعر خلال انطلاقة سريعة في المباراة بآلام في الفخذ وأكمل المباراة".

وأكد أن "الفحوصات لم تظهر شيئاً صعباً وهي اصابة خفيفة ولكن في ميدان الرياضة يجب الانتباه جدا. سنجري له فحوصات جديدة وسنقرّر إذا كان سيشارك في المباراة المقبلة" ضد بلجيكا الأحد المقبل في الجولة الثانية.

وكان مزراوي أصيب في الدقيقة 51 عندما ارتمى على كرة مرتدة من حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، ليتابعها برأسه فسقط على الأرض بقوّة وبقي على الأرض لدقيقة. حاول مواصلة اللعب لكنه طلب استبداله في الدقيقة 60 ودخل عبد الرزاق حمدالله مكانه.

أما حكيمي، فشعر بآلام في فخذه الأيسر اثر هجمة سريعة قادها من الجهة اليمنى، لكنه خلافا لمزراوي تمكن من إنهاء المباراة.

ونزل اللاعبان إلى أرضية الملعب في الحصة التدريبية التي أجريت على ملعب الدحيل في الدوحة، وقام حكيمي بتمرين على دراجة هوائية لفترة قصيرة قبل أن يلتحق بمزراوي الذي غادر الملعب قبله دون أي تمرين.

وتشكل إصابة مزراوي وحكيمي ضربة موجعة للمنتخب المغربي، كونهما الوحيدان اللذان بإمكانهما اللعب في مركزي المدافعين الأيمن والأيسر، خصوصاً وأن اسود الأطلس يعانون في المركز الأخير ولو أن مدافع الوداد البيضاوي يحيى عطية الله قدّم مباراة جيدة عقب دخوله مكان المدافع البافاري.

وأكد طبيب المنتخب المغربي أن "باقي اللاعبين في صحة جيدة ونتمنى ان تكون النتيجة جيدة في المباراة المقبلة.

من جهة أخرى، قال عطيةالله في مؤتمر صحافي أنه يثق في قدراته على سد فراغ احتمال غياب مزراوي عن مواجهة بلجيكا، مؤكدا أن "جميع اللاعبين لديهم ثقة في النفس وعازمون على تحقيق نتيجة تفرح الجماهير المغربية".

وأشاد عطية الله بتشجيعات الجماهير المغربية في المباراة ضد كرواتيا "وهذا ليس بغريب على شعب شغوف بكرة القدم. نشكرهم ونتمنى ان يساندوننا في المباراة المقبلة".

أما مهاجم بارما الإيطالي وليد شديرة فقال "بلجيكا منتخب جيد ونحن سنبدأ من اليوم الاستعداد لمواجهته على أمل تقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة جيدة تسعد الشعب المغربي".