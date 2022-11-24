فوز صعب للبرتغال على غانا

حققت البرتغال فوزا صعبا على المنتخب الغاني 3 - 2 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، على ملعب 974، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.
وتقدم المنتخب البرتغالي بهدف سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب الغاني بهدف سجله أندريه أيو في الدقيقة 73.
ثم أضاف جواو فيليكس الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 78، قبل أن يسجل رافاييل لياو الهدف الثالث للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 80، ولكن عصمان بوكاري قلص الفارق للمنتخب الغاني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89.
وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أهداف خلال خمس نسخ متتالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم.
ونجح رونالدو في هز الشباك خلال خمس نسخ متتالية بكأس العالم منذ أن افتتح سجله التهديفي في نسخة 2006 بتسجيله هدفا في شباك إيران في دور المجموعات.
وأحرز رونالدو هدفا واحدا في مونديال جنوب إفريقيا 2010 ثم سجل هدفا أيضا في مونديال البرازيل 2014 قبل أن يتوهج في مونديال روسيا 2018 ويحرز أربعة أهداف.
وعزز رونالدو رقمه القياسي بصفته الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، بتسجيله الهدف رقم 118 في مسيرته الدولية.
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