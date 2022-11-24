اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
باتشواي محتفلا بالهدف الوحيد في اللقاء

كورتوا يتصدى لجزائية.. وبلجيكا تهزم كندا بصعوبة

الريان - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أنقذ الحارس تيبو كورتوا ركلة جزاء ليقود بلجيكا للفوز بشق الأنفس 1-صفر على كندا بفضل هدف ميشي باتشواي في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتصدى كورتوا لركلة نفذها ألفونسو ديفيز في وقت مبكر من المباراة، كما أنقذ أكثر من فرصة ليحرم كندا من تسجيل هدفها الأول بكأس العالم بعد العودة إلى مسابقة شاركت فيها لأول مرة في 1986.

ورغم تفوق كندا الواضح، تقدمت بلجيكا، التي افتقدت المهاجم المصاب روميلو لوكاكو، بهدف قبل الاستراحة على عكس سير اللعب عن طريق باتشواي بعد تمريرة طويلة من توبي ألدرفيريلد.

وتحسن أداء فريق المدرب روبرتو مارتينيز، صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2018، بعد الاستراحة وصمد أمام محاولات كندا ليخرج بالنقاط الثلاث في المجموعة السادسة التي شهدت التعادل دون أهداف بين كرواتيا والمغرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360| ملفات على طاولة الجمهوريين لمحاكمة بايدن.. والبيت الأبيض: ألاعيب سياسية العربية 360| ملفات على طاولة الجمهوريين لمحاكمة بايدن.. والبيت الأبيض: ألاعيب سياسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط