كورتوا يتصدى لجزائية.. وبلجيكا تهزم كندا بصعوبة

أنقذ الحارس تيبو كورتوا ركلة جزاء ليقود بلجيكا للفوز بشق الأنفس 1-صفر على كندا بفضل هدف ميشي باتشواي في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وتصدى كورتوا لركلة نفذها ألفونسو ديفيز في وقت مبكر من المباراة، كما أنقذ أكثر من فرصة ليحرم كندا من تسجيل هدفها الأول بكأس العالم بعد العودة إلى مسابقة شاركت فيها لأول مرة في 1986.
ورغم تفوق كندا الواضح، تقدمت بلجيكا، التي افتقدت المهاجم المصاب روميلو لوكاكو، بهدف قبل الاستراحة على عكس سير اللعب عن طريق باتشواي بعد تمريرة طويلة من توبي ألدرفيريلد.
وتحسن أداء فريق المدرب روبرتو مارتينيز، صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2018، بعد الاستراحة وصمد أمام محاولات كندا ليخرج بالنقاط الثلاث في المجموعة السادسة التي شهدت التعادل دون أهداف بين كرواتيا والمغرب.
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