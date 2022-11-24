كوريا الجنوبية تقتنص تعادلاً ثميناً أمام الأوروغواي

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استهل منتخب الأوروغواي مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بتعادل سلبي مع منتخب كوريا الجنوبية يوم الخميس، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.
وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.
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ويلتقي منتخب الأوروغواي مع نظيره البرتغالي يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية، فيما يلعب منتخب كوريا الجنوبية مع منتخب غانا في ذات اليوم.
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