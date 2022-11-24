مدرب قطر: نشعر بالضغط

اعترف الإسباني، فيليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم، بأن فريقه لم يقدم ما كان يتمناه خلال المباراة أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 المقامة في قطر، لكنه عمل على تحليل الأخطاء لتصحيح المسار وتقديم الأفضل أمام السنغال.

وكان المنتخب القطري صاحب الضيافة قد خسر أمام نظيره الإكوادوري صفر - 2 يوم الأحد الماضي في المباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022 على ملعب استاد البيت، ضمن المجموعة الأولى التي شهدت في اليوم التالي خسارة المنتخب السنغالي أمام نظيره الهولندي بالنتيجة ذاتها على ملعب استاد الثمامة.

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ويستضيف استاد الثمامة مباراة المنتخب القطري أمام نظيره السنغالي يوم الجمعة بينما يلتقي المنتخب الإكوادوري نظيره الهولندي في استاد خليفة الدولي.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الخميس للحديث عن المباراة: بالتأكيد لم نقدم ما كنا نتمناه في المباراة الماضية، عندما تكون البداية غير موفقة يكون من الصعب العودة خلال المباراة.

وأضاف: لكن بعد المباراة، علينا أن نحاول تحليل الأخطاء أيا كانت، وبعدها نستعد ونتحضر للخصم التالي كي نصحح المسار، وهذا ما فعلناه. ونستغل الفترة ما بين المباريات للتعديل على طريقة لعبنا، هذه هي الآلية التي نتبعها.

وعن رأيه في مستوى المنتخب السنغالي، قال سانشيز: من وجهة نظري لعبت السنغال مباراة ممتازة ضد منتخب كبير للغاية، كانت لديهم فكرة واضحة وكانوا يسعون لتحقيق نتيجة، ويسعون للانتصار حتى نهاية المباراة، لكنها كانت مباراة مفتوحة وكانت الحظوظ متساوية بين طرفيها.

وعن الضغوط التي قد يكون المنتخب القطري يعاني منها بعد خسارة المباراة الافتتاحية، قال سانشيز :الأمور لا تسير بالطبع على ما يرام بالنسبة لنا حتى الآن، حيث خسرنا المباراة الافتتاحية، للأسف لم نمنح الجماهير كل المتعة التي كانت تتوقعها، وفي مسيرة عملي كمدرب أرى أنك تشعر بالضغط بسبب نتائج كهذه، وبالتالي نحاول أن نعزل أنفسنا عن أي انتقادات قد نتعرض لها".

وأضاف: نحن الآن نركز فقط على أنفسنا وما الذي علينا أن نفعله وكيف نحضر للمباريات يوما بيوم، نحاول أن نتجنب الأصوات الخارجية، لأن هذه الأصوات لن تضيف أو تنقص شيئا، لذلك نحاول أن نعزل أنفسنا عن مثل هذه الأصوات.

وحول ما إذا كان المنتخب القطري قد عانى من التوتر خلال المباراة الافتتاحية رغم خوضه العديد من المباريات الكبرى ورغم كونه بطل آسيا، وما إذا كان ذلك قد يمكن أن يتكرر أمام السنغال، قال سانشيز : نحن نتعلم من أخطائنا، وبالتالي نحاول أن نتحرر من كل هذا الضغط الذي تعرضنا له في المباراة الافتتاحية.

وأضاف: كما سبق وذكرت، أتمنى أن نكون قادرين على تقديم مباراة من الدرجة الأولى وأن نتحلى بأعلى درجة من التنافسية مع الفرق الأخرى، الآن سنواجه فريقا آخر، وعلينا تقديم أفضل مستوياتنا على أرض الملعب وأن نتصرف على طبيعتنا ونرى كيف ستسير الأمور، هي مباراة كرة قدم وهناك العديد من العوامل المختلفة التي قد تؤثر فيها ولكن العامل الرئيسي والأهم هو أن نقدم أفضل أداء لنا.