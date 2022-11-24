مدرب كوستاريكا: سأفكر طويلاً فيما أقوله للاعبين

أعرب الكولومبي لويس فرناندو المدير الفني لمنتخب كوستاريكا لكرة القدم عن مخاوفه بشأن الحالة الذهنية للاعبيه عقب الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق أمام نظيره الإسباني في نهائيات كأس العالم، المقامة حاليا بقطر.

وتلقى منتخب كوستاريكا الذي يشارك للمرة السادسة في المونديال خسارة موجعة صفر - 7 أمام منتخب إسبانيا على ملعب الثمامة في مستهل لقاءات المنتخبين بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات في كأس العالم.

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وصرح فرناندو في مؤتمر صحفي عقب المباراة "ينبغي أن أتعامل مع هذه النتيجة وأن أفكر طويلا فيما أقوله للاعبي فريقي لرفع معنوياتهم".

ويلتقي منتخب كوستاريكا في الجولة المقبلة بالمجموعة مع منتخب اليابان يوم الأحد القادم قبل أن يختتم مبارياته في مرحلة المجموعات أمام منتخب ألمانيا في الأول ديسمبر المقبل.

وأوضح مدرب كوستاريكا، 62 عاما، "أشعر بالقلق حقًا من عدم قدرة فريقي على تحمل تلك الخسارة الرهيبة".