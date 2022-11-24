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لقطة إصابة حارس إيران

"فيفا" يطالب بعدم مشاركة حارس إيران أمام ويلز

الدوحة - د ب أ
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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضرورة عدم مشاركة الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند في المباراة أمام ويلز يوم الجمعة، بعد تعرضه لارتجاج في المخ خلال المباراة أمام إنجلترا في مستهل مشوار الفريقين بمونديال قطر.

واصطدمت رأس بيرانفاند بزميله مجيد حسيني وتلقى العلاج لعدة دقائق، ولكن بشكل مفاجئ عاد لاستئناف المباراة لبعض الوقت قبل نقله على محفة إلى خارج الملعب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فيفا على تواصل يومي مع الاتحاد الإيراني للعبة منذ إصابة بيرانفاند، وأخبره بضرورة اتباع بروتوكول الارتجاج في المخ وعدم الدفع بالحارس أمام ويلز.

وسيكون لطبيب المنتخب الإيراني القرار النهائي في مشاركة بيرانفاند من عدمه، ولكن الفيفا يتعامل مع هذه المسألة بجدية تامة.

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