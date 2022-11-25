أوتشوا: "متحمس" لمواجهة ميسي

أوضح غييرمو أوتشوا حارس المكسيك إنه يشعر بحماس شديد قبل مباراة يوم السبت في كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين حيث سيواجه "سحر" ليونيل ميسي.

وكان أوتشوا، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة، بطلا للمكسيك يوم الثلاثاء الماضي بعدما تصدى لركلة جزاء من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليمنح فريقه التعادل في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثالثة في قطر.

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ويمكن لفريقه أن يحقق مفاجأة ويقضي على الأرجنتين المرشحة إذا حصل على النقاط الثلاث بعدما تجرع عملاق أميركا الجنوبية هزيمة مفاجئة 2-1 أمام السعودية.

وكشف أوتشوا (37 عاما) للصحفيين يوم الخميس "نحن مستعدون للمنافسة. ميسي ساحر ويمكنه تغيير النتيجة وهز الشباك في أي لحظة. سيكون تحديا رائعا. ستكون مباراة صعبة للغاية لكن لا يوجد شيء أفضل من كأس العالم للعب ضد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ وربما الأفضل على الإطلاق وهو ميسي.

وأضاف قائد المكسيك أن كأس العالم فرصة مثالية لاختبار نفسه أمام الأفضل "لا أحب من يقول لا أريد اللعب أمام منافس بعينه. على العكس أرغب في اللعب أمام أفضل المنافسين في كأس العالم. أرغب في تقديم مباراة جيدة والتفوق عليهم".