السخيري: جاهزون لمواجهة أستراليا

أكد إلياس السخيري لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم إنه وزملاءه جاهزون للمباراة المرتقبة أمام المنتخب الأسترالي يوم السبت ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر، مؤكداً أن الفريق يتطلع إلى تحقيق النتائج المرجوة من أجل جماهيره.

وكان المنتخب التونسي قد افتتح مشواره في المونديال بالتعادل مع نظيره الدنماركي سلبيا يوم الثلاثاء الماضي، بينما تلقى المنتخب الأسترالي هزيمة ثقيلة أمام نظيره الفرنسي حامل لقب كأس العالم 1 - 4.

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ويلتقي المنتخب التونسي نظيره الأسترالي يوم السبت على ملعب استاد الجنوب في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

وكشف السخيري في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الجمعة للحديث عن مباراة الغد: لقد أجرينا استعداداتنا للمباراة المقبلة بكل جدية، وندرك جيدا صعوبة المنافسة في هذه النسخة من المونديال.

وأضاف: نستعد بكثير من التركيز والحماس. هذه المباراة صعبة بالتأكيد، لكنني أتمنى أن تكون المجموعة جاهزة غدا وأن نحقق النتائج التي ينتظرها منا التونسيون.

وتابع: بالطبع نحن نحظى بفرصة رائعة للمشاركة في هذه النسخة من المونديال، نحن سعداء وفخورون في الوقت نفسه بأن يكون التونسيون حاضرين هنا في قطر في كأس العالم.

وعلق على دور الجماهير قائلا "الجماهير تشكل قوة كبيرة ودافعا مهما لنا، ولا بد أن نقوم بالواجب تجاه هذه الجماهير كي نسعدها لأنها تستحق ذلك، وهذا هو الهدف الأهم، وبدعمها يمكننا أن نحقق الكثير حتى ضد الفرق الممتازة".

وعن قدرة الفريق في مواصلة الأداء بنقاط القوة ومن بينها السرعة، أكد السخيري :"أنا لدي هذه القدرة على الجري والسرعة في الحركة ويمكن لي أن أقوم بذلك عدة مرات، هذه من الأشياء التي أمتاز بها أنا شخصيا بكل تواضع".

وأضاف: تدربنا على الركض والسرعة من أجل المباريات، وأنا شخصيا لدي قوة وإمكانيات في السرعة وسأحاول أن أستغلها أفضل استغلال لصالح المجموعة، فلابد للفريق أن يستفيد من هذه السرعة، سواء كانت سرعتي أنا أو سرعة الآخرين.

وأضاف بشأن روح اللاعبين بالفريق: نحن 26 لاعبا وكل لاعب يريد أن يؤدي بأفضل شكل ممكن في مركزه، وعلينا أن نقدم كل ما يمكن من إمكانياتنا.