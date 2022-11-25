إيران تمحو خسارة إنجلترا بثنائية في مرمى ويلز

حقق المنتخب الإيراني إنجازا تاريخيا ليمنح بلاده أول انتصار لها على منتخب أوروبي في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم بعدما تغلب على منتخب ويلز 2 - صفر يوم الجمعة على ملعب استاد "أحمد بن علي" في الريان، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وحسم المنتخب الإيراني المباراة بهدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة سجلهما روزبه جشمي ورامين رضائيان.

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وكان منتخب إيران قد استهل مشواره في المونديال بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الإنجليزي 2 - 6 يوم الاثنين الماضي، بينما تعادل منتخب ويلز في الجولة الأولى مع نظيره الأميركي 1 - 1 وذلك في أول مباراة لويلز في نهائيات كأس العالم منذ 64 عاما.

وحصد المنتخب الإيراني بذلك أول ثلاث نقاط له في مونديال قطر متساويا مع المنتخب الإنجليزي الذي يلتقي اليوم نظيره الأميركي على ملعب استاد البيت، بينما تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة.