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جماهير ألمانيا
جماهير ألمانيا قبل بداية المباراة الماضية أمام اليابان

جماهير ألمانيا: المنتخب سيخسر أمام إسبانيا

برلين - د ب أ
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أجرت شركة "يو غوف" استطلاع رأي بين الجماهير الألمانية بشأن توقعاتهم لمباراة ألمانيا وإسبانيا المقرر إقامتها يوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وتعتبر "يوغوف" شركة عالمية على الإنترنت مختصة بأبحاث الأسواق ومقرها في المملكة المتحدة، ووفقا للاستطلاع فإن الجماهير في ألمانيا لديها آمال ضئيلة في الفوز على إسبانيا.

ويثق 45 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع بأن الفريق سيخسر، فيما يتوقع 13 بالمئة التعادل و11 بالمئة فقط يتوقعون فوز ألمانيا، فيما لم يقدم 30 بالمئة وهي النسبة المتبقية أي إجابة.

بالإضافة إلى ذلك فإن 55 بالمئة من الجماهير أكدوا أنهم لن يشاهدوا المباراة رغم إقامتها مساء الأحد، فيما يخطط 33 بالمئة لمشاهدة عرض آخر في البلاد.

وبسؤال الجماهير عن شعورهم بعد الهزيمة أمام اليابان، أبدى 33 بالمئة عدم اهتمامهم، فيما أعرب 22 بالمئة فقط عن إحباطهم، وقالت نسبة سبعة بالمئة إن النتيجة كانت مفاجئة لهم.

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