طبيب البرازيل يكشف طبيعة إصابة نيمار.. ويعلن غيابه

أعلن طبيب المنتخب البرازيلي، اليوم الجمعة، أن الثنائي نيمار ودانيلو سيغيبان عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم أمام سويسرا والكاميرون، بعد تعرضهما لإصابات في لقاء صربيا يوم الخميس.

وقال للصحافيين: خضع نيمار ودانيلو لفحص بالرنين المغناطيسي بعد ظهر اليوم الجمعة ووجدنا تمزقا في أربطة الكاحل.

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كما أضاف: سيغيبان بالتأكيد عن المباراة القادمة، وسنتحلى بالحذر حيث سيخضع اللاعبان لبرنامج علاجي لتجهيزهما للعب ثانية في كأس العالم

تورم ضخم

وتعرّض نجم منتخب البرازيل نيمار لإصابة في الكاحل الأيمن وغادر الملعب وهو يعرج، وذلك في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على صربيا 2-صفر في مونديال قطر 2022، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأثناء وجوده على دكة البدلاء، خلع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحذاء من قدمه اليمنى ونزع جواربه وواقي الساق، وفي الصور التي التقطها مصورو الوكالات العالمية، ظهر تورم ضخم في أسفل قدمه.