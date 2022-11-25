كيروش بعد الفوز على ويلز: هذه مجرد بداية

أثنى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب البرتغال لكرة القدم، على الفوز المثير الذي حققه فريقه على ويلز، يوم الجمعة، في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وأحيا منتخب إيران آماله في التأهل لدور الـ16 لمونديال قطر، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على منتخب ويلز، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للبطولة.

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وبعد أدائه الباهت خلال خسارته القاسية 2 - 6 أمام نظيره الإنجليزي في الجولة الأولى للمجموعة يوم الاثنين الماضي، ظهر المنتخب الإيراني بشكل مختلف تماما، حيث كان الطرف الأفضل، لاسيما في الشوط الثاني، الذي فرض خلاله سيطرته المطلقة على مجريات الأمور وتبارى لاعبوه في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم، قبل أن تأتي النهاية السعيدة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة بهدفين حملا توقيع روزبه جشمي ورامين رضائيان.

وقال كيروش لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): يوم رائع بالنسبة لنا، هذه مجرد البداية، لكننا بحاجة إلى إنهاء المهمة.

أضاف كيروش: كل الاحترام للاعبين، لقد أظهروا اليوم حبهم للعب كرة القدم.

وحصل المنتخب الإيراني، الذي كان على موعد مع التاريخ بتسجيله انتصاره الأول على إحدى المنتخبات الأوروبية في المونديال، على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساويا مع المنتخب الإنجليزي الذي يلتقي في وقت لاحق مع نظيره الأميركي على ملعب (البيت)، بينما تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة.