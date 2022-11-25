لاوتارو: هزيمة السعودية باتت من الماضي

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أكد لاوتارو مارتينيز، نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أن مباراة فريقه السبت أما نظيره المكسيكي في بطولة كأس العالم 2022 بقطر ستكون بمثابة "مباراة نهائية".
ويلتقي الفريقان يوم السبت في الجولة الثانية من مباريات الدور الأول للبطولة بعدما استهل المنتخب الأرجنتيني مسيرته في النسخة الحالية بهزيمة مفاجئة أمام نظيره السعودي 1 - 2.
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وقال مارتينيز (25 عاماً) مهاجم انتر ميلان الإيطالي، في مؤتمر صحافي للمنتخب الأرجنتيني بالدوحة قبل مباراة السبت: ندرك ما نريد، وما يجب أن نفعله لاستعادة التوازن، إنها مواجهة بمثابة النهائي.
وأشار: وضعنا الهزيمة أمام السعودية خلف ظهورنا، والآن نحن مستعدون للمباراة المقبلة.
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