اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عبدالإله المالكي لاوتارو السعودية الأرجنتين
لاوتارو خلال مباراة الأرجنتين والسعودية

لاوتارو: هزيمة السعودية باتت من الماضي

الدوحة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد لاوتارو مارتينيز، نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أن مباراة فريقه السبت أما نظيره المكسيكي في بطولة كأس العالم 2022 بقطر ستكون بمثابة "مباراة نهائية".

ويلتقي الفريقان يوم السبت في الجولة الثانية من مباريات الدور الأول للبطولة بعدما استهل المنتخب الأرجنتيني مسيرته في النسخة الحالية بهزيمة مفاجئة أمام نظيره السعودي 1 - 2.

وقال مارتينيز (25 عاماً) مهاجم انتر ميلان الإيطالي، في مؤتمر صحافي للمنتخب الأرجنتيني بالدوحة قبل مباراة السبت: ندرك ما نريد، وما يجب أن نفعله لاستعادة التوازن، إنها مواجهة بمثابة النهائي.

وأشار: وضعنا الهزيمة أمام السعودية خلف ظهورنا، والآن نحن مستعدون للمباراة المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هيومن رايتس ووتش تحذر: النظام الإيراني لن تردعه التنديدات اللفظية هيومن رايتس ووتش تحذر: النظام الإيراني لن تردعه التنديدات اللفظية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط