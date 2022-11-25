مدرب السنغال: يمكن للأفارقة الفوز بكأس العالم

قال أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال لكرة القدم إنه ينبغي على المنتخبات الإفريقية أن تكون واثقة من قدرتها على الذهاب بعيدا في كأس العالم، وحتى الفوز باللقب.

وتغلب المنتخب السنغالي على نظيره القطري 3 - 1 يوم الجمعة ليحصل على أول نقاطه في المجموعة الأولى.

مادة اعلانية

وخسر المنتخب السنغالي، بطل إفريقيا، نجمه ساديو ماني بسبب الإصابة قبل انطلاق منافسات كأس العالم، ولم يتمكن المنتخب السنغالي من استغلال الفرص التي اتيحت له في مباراته الافتتاحية التي خسرها أمام المنتخب الهولندي.

ولكن سيسيه يعتقد أن فريقه، وأيضا الفرق الإفريقية الأخرى التي تلعب في الشرق الأوسط الكاميرون، وغانا، والمغرب، وتونس، ينبغي أن يكون لديها ثقة إمكانية منافسة الدول الكبرى.

وأشار سيسيه إلى الفوز المفاجئ الذي حققه منتخبا اليابان والسعودية على ألمانيا والأرجنتين على الترتيب، كأدلة لدعم ما قاله.

وقال سيسيه : فقط انظروا لكيفية انفتاح كأس العالم، مع وجود الكثير من المفاجآت.

وأضاف :"أينا كيف تغلب المنتخب الياباني على نظيره الألماني، والسعودية على الأرجنتين، كل شي ممكن.

وأردف: كل الفرق التي تشارك في البطولة جديرة بالتواجد. الأمر لا يشبه ما كان الوضع عليه قبل 15 عاما حيث كانت الفرق الكبرى تتفوق بسهولة على الفرق الصغيرة.

وأكد : أعتقد أن النسخة الحالية من المونديال ستكون مليئة بالمفاجآت. نعم، بإمكان دولة إفريقية أن تفوز بكأس العالم، وأتمنى أن تكون هذه الدولة هي السنغال.

وبعد الفوز على قطر، أصبح المنتخب السنغالي أول فريق إفريقي يفوز على منتخب البلد المضيف في بطولة كأس عالم، حيث شهدت جميع المباريات السابقة التي تواجه فيها فريق إفريقي مع منتخب البلد المضيف خسارة المنتخب الإفريقي وبنتيجة إجمالية 2 / 12.

وطالب سيسيه من مهاجمي المنتخب السنغالي بالتطور عقب الخسارة أمام المنتخب الهولندي. واستجاب الثلاثي بولايي ديا وفامارا دييدهيو وبامبا ديانغ لطلبات المدير الفني.

وبسؤاله عما إذا كان شعر بأن مهاجمي المنتخب السنغالي قاموا بما طلب منهم قال ديا :نعم، فهمنا الرسالة بشكل واضح ومسموع.

وأضاف :لم نلعب بكفاءة أمام المنتخب الهولندي. اتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل، كان ينبغي أن نضع بعضها داخل المرمى.