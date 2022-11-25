مدرب غانا: الحكم منح رونالدو هدية خاصة

اشتكى أوتو أودو مدرب غانا بمرارة من حكم مباراة فريقه أمام البرتغال والتي انتهت بهزيمة فريقه 3-2 في كأس العالم لكرة القدم يوم الخميس وقال إن الهدف التاريخي لكريستيانو رونالدو كان هدية من الحكم.



ونال رونالدو وسجل من ركلة جزاء في الدقيقة 65 ليمنح البرتغال التقدم وأصبح أول لاعب يسجل في خمسة نهائيات منفصلة لكأس العالم ليمضي الفريق قدما نحو الفوز بالمباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثامنة، لكن أودو شعر بأن الحكم الأميركي إسماعيل الفاتح ارتكب خطأ.



وقال أودو عن ركلة جزاء التي احتسبت بعد أن سقط رونالدو عقب التحام خفيف بالكتف مع محمد ساليسو: أعتقد أنه كان قرارا خاطئا حقا، كنا نلعب على الكرة. لا أعرف لماذا لم يتم اللجوء لحكم الفيديو المساعد، لم يكن هناك تفسير لذلك. كان قرارا خاطئا.كان في الواقع خطأ ضدنا.



وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن إنجاز رونالدو التاريخي، قال أودو: إذا سجل أحد هدفا،فتهانينا. لكن هذه كانت هدية. هدية خاصة من الحكم.



وقال أودو إنه حاول التحدث إلى الحكم بشأن بعض القرارات بعد ذلك.



وقال: أردت أن أقوم ذلك بطريقة هادئة ولكن قيل لي إنه كان في اجتماع. لم تكن القرارات في مصلحتنا. حصلنا على عدد قليل من البطاقات الصفراء التي كانت مستحقة ولكن كان هناك جذب للقمصان وايقاف للهجمات المرتدة وهو ما كان يستلزم بطاقات صفراء ولكنها لم تُحتسب ضدهم.



وشعر أودو بأن غانا افتقرت إلى مساندة الحظ بعض الشيء مضيفا: بقليل من الحظ كان بإمكاننا الوصول إلى اقتناص نقطة.



وقال: يجب أن نفوز الآن لأننا نتعرض لضغوط. لكنهم (كوريا الجنوبية يواجهون ضغوطا) كذلك.

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