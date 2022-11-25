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تدخل هينيسي العنيف

هينيسي يحصل على أول بطاقة حمراء في كأس العالم 2022

الدوحة - فرانس برس
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نال الحارس الويلزي واين هينيسي البطاقة الحمراء الأولى في نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بعد طرده في أواخر اللقاء الذي خسرته بلاده في الوقت القاتل أمام إيران 0-2 يوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ورفع الحكم الغواتيمالي ماريو إسكوبار في بادئ الأمر البطاقة الصفراء بوجه الحارس الويلزي، بعد اجتياحه المهاجم الإيراني مهدي طارمي خارج منطقة الجزاء، لكنه عاد وطرده بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" في الدقيقة 86.

وكان طرد هينيسي باهظ الثمن، إذ تلقت شباك بلاده المنقوصة عددياً، هدفين متأخرين عبر روزبه جشمي (8+90) ورامين رضائيان (11+90).

وجاءت حالة الطرد في المباراة السابعة عشرة من نسخة مونديال قطر، وهي الأبعد بعد انطلاق المنافسات منذ مونديال إسبانيا 1982 عندما رفعت البطاقة الأولى في المباراة الـ32.

وفيما اعتُمدت البطاقات الحمراء في كأس العالم بدءاً من مونديال 1970، كان التشيلي كارلوس كاسيلي أول لاعب ترفع البطاقة الحمراء في وجهه ضد ألمانيا الغربية المضيفة في نسخة 1974.

وهينيسي (35 عاماً و108 مباريات دولية) هو ثالث حارس مرمى يتلقى بطاقة حمراء في تاريخ المونديال بعد الجنوب إفريقي إيتوميلينغ خوني ضد الأوروغواي في 2010 والإيطالي جانلوكا باليوكا ضد النرويج في 1994.

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