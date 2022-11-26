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من لقاء إنجلترا وأميركا

إنجلترا تسقط في فخ التعادل أمام أميركا

الدوحة - د ب أ
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خيم التعادل السلبي على مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة الأميركية، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "البيت" يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، فيما رفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، خلف منتخب إيران صاحب المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط والذي تغلب في وقت سابق من يوم الجمعة على نظيره الويلزي 2 - صفر، ليتذيل الأخير ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وتأجل حسم هوية المتأهلين عن المجموعة حتى الجولة الأخيرة، حيث يلعب المنتخب الإنجليزي مع نظيره الويلزي، فيما يواجه المنتخب الأميركي نظيره الإيراني يوم الثلاثاء المقبل.

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