ديلي ميل: ليفاندوفسكي وتشيزني أنقذا بولندا أمام السعودية

اعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الشهيرة أن منتخب بولندا كان محظوظاً بالفوز في مباراته المونديالية أمام السعودية يوم السبت، مشيرة إلى الدور الكبير الذي قام به الهداف روبرت ليفاندوفسكي وزميله الحارس فويستيك تشيزني خلال المواجهة.

وقالت "ديلي ميل" في معرض تحليلها للمباراة: قاد ليفاندوفسكي فريقه إلى الفوز على خصم صعب، سجل هدفه الأول في تاريخ مشاركاته المونديالية وصنع الآخر، لقد فعل أمام السعوديين ما عجز ميسي عن فعله يوم الثلاثاء الماضي.



وواصلت: أحد أهم الأسباب في فوز بولندا على السعودية هو الحارس تشيزني الذي تصدى أولاً لتسديدة قوية من محمد كنو في الشوط الأول، وبعدها تصدى لركلة جزاء من سالم الدوسري، قبل أن يحرم الأخير من تسجيل التعادل في الشوط الثاني.

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وحول المنتخب السعودي قالت: بالرغم من الخسارة لكن السعودية ستبقى أحد أجمل قصص المونديال الحالي، لا يمكن تجاهل الجودة التي يتمتع بها المنتخب، إنه واحد من المنتخبات المثيرة في كأس العالم حتى الآن.

