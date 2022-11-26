فليك: النهائي أمام إسبانيا للحفاظ على "السمعة"

أكد هانزي فليك مدرب ألمانيا يوم السبت أن فريقه سيخوض مباراته الثانية في المجموعة الخامسة بكأس العالم ضد إسبانيا يوم الأحد، وهو يعلم أنها أشبه بالنهائي، حيث سيكون مهددا بالإقصاء إذا خسر مجددا.



وردا على سؤال عما إذا كانت بطلة العالم أربع مرات لا تزال تمثل قوة بالبطولة كما كان في السابق، في ظل مواجهة شبح الخروج المبكر للمرة الثانية على التوالي، قال فليك إن مباراة الأحد ستحدد سمعتهم.



وقال فليك في مؤتمر صحافي: سيتم الرد على هذا يوم الأحد. ربما لدينا إجابة أخرى على هذا السؤال.. الإجابة الصحيحة.



وبدأت ألمانيا مشوارها في كأس العالم بهزيمة مفاجئة 2-1 أمام اليابان يوم الأربعاء رغم التقدم 1-صفر بعد هيمنة على الشوط الأول.



لكن ألمانيا انهارت بشكل غير مفهوم بعد الاستراحة وسمحت لليابان بالتسجيل مرتين في وقت متأخر، ليتقاسم المنتخب الآسيوي صدارة المجموعة مع إسبانيا بثلاث نقاط لكل منهما.



وعانت ألمانيا في كأس العالم 2018 في روسيا من أكثر خروج مبكر من المسابقة في 80 عاما، عندما خرجت من الدور الأول، كما ودعت بطولة أوروبا من دور الستة عشر العام الماضي.



وقال فليك: لم تكن آخر بطولتين جيدتين.. نريد تجنب تكرار ذلك. التركيز سينصب على التركيز. هذه المباراة النهائية الأولى لنا في كأس العالم وهذا ما يدور حوله بأن نتجنب تكرار ذلك.



وسيتعين على فليك انتظار آخر مران لمعرفة ما إذا كان ليروي ساني، الذي كان يعاني من إصابة، سيكون لائقا للمشاركة يوم الأحد.



وقال فليك: علينا أن ننتظر التدريبات النهائية وبعد ذلك يمكننا أن نقول المزيد عن ساني. من الجيد أن يتمكن من التدريب. قام فريقنا الطبي بالكثير من العمل الجيد وسنرى ما سيحدث.



وفي الوقت الذي قد يشعر فيه فليك بالقلق من إصابة ساني، الذي غاب عن مباراته الأولى، فإن المشكلة الأكبر تتمثل في قيادة اللاعبين للتركيز على المباراة ونسيان الهزيمة أمام اليابان.



وظهر فليك وحده في المؤتمر الصحافي قب المباراة وليس، كما جرت العادة، إلى جانب أحد لاعبيه، وبرر ذلك قائلا إنهم جميعا بحاجة إلى البقاء في المعسكر التدريبي للتركيز على المباراة.

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